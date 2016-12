Riccò spaventa tutti: "In un residence solo come il Panta" 

16:46 - Ieri sera Riccardo Riccò ha spaventato tutti con un tweet: "In un residence solo come il Panta". Parole che hanno fatto temere il peggio per il ciclista, squalificato fino al 2024 causa doping per auto-emotrasfusione, e hanno ricordato a tutti la tragedia di Marco Pantani, scomparso la sera del 14 febbraio 2004 in un residence a Rimini. La paura è rientrata questa mattina quando Riccò ha risposto alla chiamata sul telefono del suo avvocato Alessi: "Sapevo che mi avreste cercato...".

Questa mattina Riccò è tornato in bici sulle strade della Romagna. Poi, sul social network, ha chiarito il senso delle sue parole: "Uno che si vuole uccidere non lo scrive di certo. Preoccupatevi quando uno non parla più, io ho scritto solo perché mi ricordava la situazione". Poi, a testimonianza della pedalata, ha postato una foto della sua bici.

In un residence solo come il panta

riccardo riccò 17 Dicembre 2013

3 ore con la mia bike pic.twitter.com/EJ57uyCO7K

riccardo riccò 18 Dicembre 2013

Uno che si vuole uccidere nn lo scrive di certo preoccupatevi quando uno nn parla più io ho scritto solo perché mi ricordava la situazione

riccardo riccò 18 Dicembre 2013