Ribery-CR7 si sfidano in maschera

20:15 - Al Santiago Bernabeu la scorsa settimana 45.000 tifosi si erano mascherati da CR7 per lanciare il portoghese nella corsa al Pallone d'Oro. In Francia hanno deciso di 'rispondere'. Durante una trasmissione di Canal Plus nel quale era ospite il campione del Bayern Monaco, tutto il pubblico presente ha indossato la maschera del proprio beniamino. Beniamino che è rimasto visibilmente imbarazzato e contento allo stesso tempo.