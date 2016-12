Premier: il Liverpool torna primo, Aguero trascina il Manchester City

22:28 - Il Liverpool torna in vetta alla Premier League: ai Reds bastano i primi 37' per tramortire il Crystal Palace (3-1) con Suarez, Sturridge e un rigore di Gerrard. Riscatto del City che, dopo il ko in Champions col Bayern, vince 3-1 contro l'Everton e rimane in scia. Per Pellegrini tre punti in rimonta: al 16' Lukaku apre le danze, ma Negredo pareggia subito al 17'. Poi Aguero firma una doppietta: al 45' con un bel diagonale di destro, al 69' su rigore.

In attesa di Arsenal e Tottenham, impegnate nei posticipi domenicali con West Bromwich e West Ham, il Liverpool torna così in testa alla classifica con 16 punti (uno più dei Gunners).

In Premier League è nata una stella: Adnan Januzaj. Il belga, ma di passaporto albanese, ha trascinato alla vittoria il Manchester United con due gol spettacolari: 2-1 in rimonta sul campo del Sunderland. Il giovane centrocampista classe 1995, inseguito dalla Juventus, ha prima pareggiato la rete di Gardner (errore di Vidic) con un colpo di piatto, poi con un tiro spettacolare al volo ha regalato i tre punti a Moyes.

Nelle altre gare del pomeriggio, il Fulham batte 1-0 lo Stoke (gol di Bent all'83') e vede la luce, mentre il Newcastle espugna Cardiff con doppietta di Remy (2-1) e risale a metà classifica. Finisce in parità e a reti bianche la sfida fra Hull City e Aston Villa.