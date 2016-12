Tgcom24 >

Pirlo stende il Milan, Juve in scia alla Roma 6 ottobre 2013 Pirlo stende il Milan, Juve in scia alla Roma Gol lampo di Muntari, poi l'ex rossonero pareggia su punizione e, dopo il gol di Giovinco, ne disegna un'altra da cui nasce il 3-1 di Chiellini. Espulso Mexes, nel finale accorcia ancora Muntari, 3-2

23:44 - Vince in rimonta la Juventus nel big match contro il Milan valido per il posticipo della settima giornata di Serie A. I bianconeri vanno sotto dopo appena diciannove secondi per il gol lampo di Muntari, ma al 15' trovano il pareggio con una punizione di Pirlo. Nella ripresa Conte inserisce Giovinco che al 69' infila il vantaggio. Mexes si fa espellere e Chiellini trova il 3-1 che rende inutile la doppietta di Muntari al 90'.