Pepito affonda la Samp, Delio Rossi rischia

22:39 - Vittoria importante per la Fiorentina nel posticipo della 12esima giornata. La squadra di Montella, grande ex della gara, passa in vantaggio dopo pochi minuti con un rigore di Pepito Rossi, che è freddo nel battere il portiere bluciarchiato dopo l'atterramento di Aquilani in area. Dieci minuti dopo è ancora il capocannoniere della Serie A, 11 gol in 12 partite, a chiudere la partita con un delizioso sinistro da fuori che si insacca all'incrocio. Nella ripresa i viola controllano la gara e sfiorano più volte il terzo gol trascinati dalla velocità e dai dribbling di Cuadrado, ma poi si complicano la vita subendo la rete di Gabbiadini in contropiede e rischiando nel finale di subire un clamoroso pareggio. La Sampdoria non riesce comunque a riacciuffare la partita e ora Delio Rossi è molto vicino all'esonero.