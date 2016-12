Passo falso Milan, ora Allegri rischia

22:51 - Allegri trema. Serviva una vittoria convincente al Milan per riprendersi dallo shock di Parma, invece arriva un brutto pareggio contro una Lazio vogliosa ma non irresistibile. Partono bene i ragazzi di Allegri, che in pochi minuti creano diverse occasioni, poi però il ritmo scende e il primo tempo finisce tra gli sbadigli. A inizio ripresa gran gol di Kakà da fuori area, la partita sembra sui binari giusti per il Milan, ma la squadra si addormenta e a 15' dalla fine subisce l'ennesimo gol di testa da Cani.