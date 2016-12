Parma, festa al Tardini per i 100 anni

12:48 - Centoquaranta fra dirigenti, allenatori e calciatori hanno festeggiato al Tardini i 100 anni del Parma. Da Ermes Foglia, presidente che nel 1969 salvò la società dal fallimento, ad Antonio Cassano passando per Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Dino Baggio e l'amatissimo Tino Asprilla: tutti hanno sfilato sul terreno di gioco per poi sfidarsi in un match gialloblù contro crociati. I più attesi Hernan Crespo e Gianfranco Zola, con il tecnico del Watford che non nasconde che "sarebbe bello allenare il Parma, ma qui avete un tecnico bravissimo che mi auguro rimanga a lungo".