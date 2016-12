15:00 - Paris Hilton e il pugile Manny Pacquaio stanno insieme. Lo ha annunciato l'ereditiera su Instagram: "Eccomi, nella stanza del mio ragazzo Manny Pacquiao con amici e famiglia per celebrare la sua grande vittoria. È il migliore, sono molto felice per lui". Peccato che la biondina, in teoria, attualmente sia fidanzata col modello ispano-finlandese River Viipe...