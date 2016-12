Pandev, un gol contro Lotito

14:07 - Goran Pandev segna il gol del 2-1, esulta con la linguaccia e con le mani alle orecchie sotto la curva della Lazio lasciandosi andare ad insulti irripetibili ("Bastardo" e "Pezzo di m…". I tifosi della Lazio rispondono apostrofando l’attaccante "Zingaro di m…" e lo sommergono di fischi fino alla sostituzione per Dzemaili. Il polemico ex a fine gara ci tiene a precisare che gli insulti erano solo per il presidente Claudio Lotito e non per i laziali. Pandev nel 2009 ottenne la rescissione di contratto dopo un lungo braccio di ferro col presidente biancoceleste, con cui si lasciò molto male. "Non ce l'ho con i tifosi della Lazio, sia chiaro - dice il Macedone - Qui ho passato anni bellissimi. Il labiale era dedicato a una sola persona". Il presidente? "Sì. Tutti sanno che ce l'ho solo con una persona ".