Ornella Ongaro, dodici mesi a tutto gas

11:51 - Ornella Ongaro è una pilota di moto senza paura. Nel 2014 correrà il campionato francese della Supersport, ma nel suo palmares c'è già una partecipazione come wild card al Motomondiale nella classe 125, oltre alla North West 200 e alla 24 Ore di Le Mans. Gare per veri duri. Che non vuol dire avere un cuore da maschiaccio, visto che la 23enne transalpina ha deciso di mettersi a nudo per una buona causa: realizzare un calendario il cui ricavato andrà a sostegno della lotta al cancro.