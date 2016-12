Onazi supereroe, il centrocampista insegue e blocca uno scippatore

20:05 - Tolta la muta biancoceleste della Lazio, Eddy Onazi veste i panni del supereroe. Nella serata di lunedì il centrocampista nigeriano ha infatti soccorso una coppia di turisti che erano appena stati scippati a Roma, in zona stazione Termini. Apprezzamento e incredulità tra coloro che hanno assistito alla scena col calciatore che, dopo l’eroico gesto, si è affrettato ad allontanarsi perché la zona era già piena di curiosi.

Onazi era a cena fuori con il fratello quando si è accorto che un ladro aveva appena scippato il portafoglio a una turista. Ha deciso così di inseguire il borseggiatore a piedi, aiutato dal fratello. “Ho visto l’uomo che si allontanava velocemente – ha raccontato il giovane calciatore - ed ho capito subito che aveva rubato qualcosa. Quindi abbiamo deciso di rincorrerlo”. Una corsa di 300 metri che si è conclusa con lo stop per lo scippatore che, intanto, aveva abbandonato la refurtiva sperando così di potersela cavare solo con un colpo fallito. Ma il giovane nigeriano non si è fermato: “Gli sono corso dietro, l’ho bloccato e portato nel ristorante – ha continuato Onazi -, chiedendo che venisse chiamata la polizia.

I due turisti hanno dimostrato tutta la loro gratitudine per il gesto del centrocampista nigeriano. “C’erano molti soldi dentro – ha concluso il ragazzo -, la signora stava piangendo e mi ha ringraziato tanto. Poi me ne sono andato via perché c’era tanta gente”