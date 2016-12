Oltraggia la maglia del Flamengo, il batterista dei Red Hot minacciato di morte

15:35 - Migliaia di insulti e minacce dai tifosi del Flamengo nei confronti del batterista dei Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, che durante la tournee della band a Belo Horizonte in Brasile, ha fatto il gesto di pulirsi il didietro con una maglia del Flamengo per ingraziarsi i fan locali dell'Atletico Mineiro. I tifosi rossoneri, i più numerosi in Brasile, non l'hanno presa affatto bene e Smith alla fine è stato costretto a scusarsi via Facebook per evitare guai peggiori.

L'OLTRAGGIO

LE SCUSE