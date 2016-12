Nuoto: Federica Pellegrini fa il record italiano nei 200 dorso 

19:00 - Torna a ruggire Federica Pellegrini, che al trofeo "Mussi, Lombardi, Femiano" di Viareggio - valido per la qualificazione agli Europei in vasca corta di Herning, in Danimarca - ha ottenuto il nuovo record italiano sui 200 metri dorso. Fede ha fermato il cronometro sui 2'03"75, migliorando di otto decimi il precedente primato di 2'04"55 stabilito da Alessia Filippi il 25 aprile 2009. La Pellegrini tornerà in vasca domani per i 400 e 100 stile libero.

Nel 9° GP Italia, la Pellegrini ha migliorato di quasi due secondi il suo personale stagionale. Il nuovo crono corrisponde anche all'ottavo tempo assoluto fatto registrare sulla distanza nel 2013: "Sto lavorando in vista dell'Olimpiade del 2016 e spero di mantenere questa serenità - ha spiegato l'allieva di Lucas -. Saranno gli ultimi tre anni di preparazione e voglio divertirmi il più possibile, voglio cercare di fare ogni giorno quello che più mi piace quando scendo in acqua". A dicembre sarà ai campionati europei in vasca corta, dal 12 al 15: "Non sono una specialista di vasca corta, ma cerco di prendere parte a tutte le gare che sono di avvicinamento per trovare la condizione migliore".