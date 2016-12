Nba: Kobe è tornato, ma Lakers perdono

12:44 - Otto mesi dopo l'infortunio al tendine d'achille, "Black Mamba" colleziona 9 punti (2/9 da 2, 0/3 da 3 e 5/7 sui liberi, 8 rimbalzi, 4 assist, 2 recuperi e 8 palle perse in 27’56”) e partecipa alla sconfitta dei Lakers: 106 a 94 dai Raptors. "Sono completamente fuori ritmo, ma siamo solo all'inizio" dice a fine match. I Raptors, privi della stella Rudy Gay impegnato in un probabile scambio con Sacramento, trovano la vittoria grazie all'ottima serata di Amir Johnson autore di ben 32 punti.

La partita più intensa della notte va in scena alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City, nella quale i Thunder, guidati da uno scatenato Kevin Durant, infliggono la terza sconfitta stagionale ai Pacers per 118-94 e mantengono immacolato il loro record di vittorie in casa. A scardinare la proverbiale difesa di Indiana ci pensano i 36 punti di KD insieme alle invenzioni del compagno Westbrook, vicino alla tripla doppia con 26 punti, 13 assit e 7 rimbalzi. Dopo il successo contro San Antonio ai Pacers non basta il solo Paul George che, non trovando grande collaborazione in attacco dai compagni, è costretto più volte a forzare: 32 punti per la stella di Indiana con i soli West e Hibbert a superare quota 10 punti nel match. Nella notte arrivano anche i successi di Miami contro Detroit per 110-95 e di Houston contro Orlando per 98-88: con Howard per la prima volta in maglia Rockets contro la sua ex-squadra a farla da padrone con 20 punti e 22 rimbalzi. Gli Heat espugnano l'Auburn Hills di Detroit grazie a James (24 punti), Bosh (16) e Allen (18), che sopperiscono ottimamente all'assenza di Wade. Per i Pistons a provarci sono soprattutto Brandon Jennings e Andre Drummond che chiudono entrambi con 19 punti ma non possono nulla contro i cambi di ritmo dei campioni Nba in carica. Coach Cheeks concede finalmente alcuni minuti anche a Gigi Datome che in 8' sul parquet recupera 2 rimbalzi e prova 4 conclusioni non trovando però mai la retina.