Nba al via, ecco la vera magia del Mago

12:57 - Nawal Ayoub Valderrama, modella metà colombiana e metà libanese, è la dolcissima fidanzata del nostro Andrea Bargnani, che dal gelo di Toronto è sbarcato ai Knicks di New York per far sua la Grande Mela. L’Nba riparte e Nawal si candida a conquistare l’anello di Wag più hot del basket americano. Nata 27 anni fa a Barranquilla (città natale di Shakira), in Colombia nel 2004 viene eletta Miss Bogotà. In patria è una celebrità, modella e personaggio tv, ha realizzato anche diverse campagne pubblicitarie in lingerie e bikini. Se si esclude il presunto flirt del 2011 del Mago con Nabila Chihab, pallavolista italo-marocchina e futura ex di Bobo Vieri, la coppia Valderrama-Bargnani è ben salda dal 2010.