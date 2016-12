Nazionale: torna Rossi. Ci sono anche Balotelli e Osvaldo

23:10 - Cesare Prandelli ha diramato la lista dei 29 convocati per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali (venerdì 11 ottobre Danimarca-Italia, martedì 15 ottobre Italia-Armenia): gli azzurri sono già qualificati. Come annunciato dal cittì, c'è Mario Balotelli, che ha scontato i 3 turni di squalifica nel Milan. Riprende il suo posto Giuseppe Rossi, che era stato fermo per infortunio. Nella lista torna Balzaretti.

Ecco la lista dei 29 convocati.

PORTIERI: Buffon, Marchetti, Sirigu. DIFENSORI: Abate, Astori, Balzaretti, Bonucci, Chiellini, De Silvestri, Pasqual, Ranocchia. CENTROCAMPISTI: Aquilani, Candreva, De Rossi, Diamanti, Florenzi, Giaccherini, Montolivo, Marchisio, Pirlo, Poli, Thiago Motta, Verratti. ATTACCANTI: Balotelli, Cerci, Gilardino, Insigne, Osvaldo, Rossi. Raduno lunedì 7 ottobre, a Coverciano alle ore 12.