Nazionale, Balotelli nervoso: a rapporto da Prandelli

19:31 - E' stata una giornata da dimenticare quella di ieri per Mario Balotelli. L'attaccante prima si è smarcato, via Twitter, da "simbolo anticamorra" e poi, al suo arrivo a Napoli, ha colpito con una manata una telecamera di Sport Mediaset. Oggi ci sarà una faccia a faccia con Cesare Prandelli che, per l'ennesima volta, farà una tirata d'orecchie al suo giocatore. Ma in Federazione c'è anche chi, proprio per questi episodi, invoca il codice etico.

Una chiarezza che per molti è indispensabile, tanto da volere mettere fuori squadra SuperMario, chiaramente solo per il match del San Paolo contro l'Armenia. Il codice etico, tanto sbandierato da Prandelli potrebbe essere applicato anche in casi come questo. Che Balo fosse nervoso lo sie era visto già ieri i mattina, quando aveva risposto con stizza alla proposta de La Gazzetta dello Sport di diventare un simbolo per la lotta alla Camorra. E questo perché gli azzurri oggi si alleneranno su un campo, quello del Quarto, confiscato proprio alla malavita campana. Insomma, quelle parole "Io simbolo anticamorra? Questo lo dite voi. Io vengo perché il calcio è bello, tutti devono giocarlo dove vogliono e poi c'è la partita", hanno creato più di qualche imbarazzo. E imbarazzo forte ha generato anche lo strattone alla telecamera di Sport Mediaset che riprendeva il suo arrivo alla stazione di Napoli. Qui sotto le immagini che non hanno bisogno di ulteriori commenti....

LE SCUSE DEL DG VALENTINI

"Mario Balotelli chiede scusa a tutta Mediaset e all'operatore. Ho visto con lui le immagini e ci ho parlato. E' stato un gesto di insofferenza dovuto alla grande folla". Sono le parole, rilasciate in esclusiva a Sport Mediaset, da Antonello Valentini, direttore generale della Figc. "Mario - dice Valentini - ha cercato di liberarsi dal grande pubblico, senza violenze, sopraffazioni o mancanza di rispetto. E' stato un momento di nervosismo". Nervosismo, spiega il d.g., "dovuto all'assalto, affettuoso, dei tifosi napoletani. Mario mi ha detto che non poteva andare né avanti né indietro e per questo si è fatto spazio nel modo in cui avete visto. La Nazionale deve essere casa sua e qui deve comportarsi come si comporta al Milan, rispettando le regola di autodisciplina".