Napoli, c'è aria di crisi

12:11 - Il Napoli crolla a Dortmund e salvo miracoli dice addio alla Champions League. Quella coi tedeschi è stata la terza sconfitta di fila per gli azzurri, che in poche settimane hanno perso 6 punti dalla Juve in campionato e quasi detto addio alla qualificazione agli ottavi di Champions. In 4 trasferte sul campo di una grande sono arrivate altrettante sconfitte, con 10 gol subiti e solo 1 segnato. Cosa manca a questo Napoli?