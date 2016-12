Nadal-Djokovic, sfida dal dischetto alla Bombonera

16:54 - Rafa Nadal e Nole Djokovic danno spettacolo anche in veste di calciatori. Il numero 1 e il numero 2 al mondo del circuito Atp sono stati protagonisti di un divertente fuori programma alla Bombonera di Buenos Aires, dove si trovano per un ciclo di esibizioni e per l’addio al tennis di Nalbandian. Nell’intervallo del match tra il Boca Juniors e l’All Boys, lo spagnolo e il serbo hanno indossato la camiseta gialloblù numero 10 che fu di un giovanissimo Maradona e si sono esibiti in una serie di calci di rigore. E' stato l'unico momento di divertimento per i tifosi degli "xeneizes" ("Genovesi", la squadra viene chiamata così perché agli inizi del '900 il quartiere della Boca era abitato prevalentemente da immigrati genovesi), che hanno perso 2-0 e hanno praticamente detto addio alle speranze di conquistare il titolo e qualificarsi per la Copa Libertadores

