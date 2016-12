Muore Sean Edwards: in "Rush" interpretò il padre che salvò Lauda

16:46 - Tragica fatalità in Australia, dove ha perso la vita Sean Edwards, 26enne pilota britannico al comando del campionato Porsche Supercup. Era il figlio dell'ex pilota di Formula 1 Guy Edwards, colui che insieme ad Arturo Merzario estrasse Niki Lauda dalla sua Ferrari in fiamme, dopo lo schianto al Nurburgring del primo agosto 1976. Il regista Ron Howard lo aveva scelto per interpretare un cameo, in cui interpretava il padre nel film "Rush", pellicola da qualche giorno nei cinema.

Sean Edwards era a bordo di una Porsche 996 in qualità di istruttore, quando la vettura, durante una sessione privata di test sul Queensland Raceway di Willowbank, è uscita di strada finendo a forte velocità contro le barriere di protezione. Secondo quanto scrivono i media australiani, la persona che era alla guida è rimasta gravemente ferita.