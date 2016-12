Mourinho e la bolla di sapone

16:04 - Josè Mourinho sempre più idolo del web. La foto scattata all'allenatore del Chelsea prima della sfida di sabato in casa del West Ham (3-0 per i Blues con doppietta di Lampard) in pochi giorni è diventata virale e su Twitter è stata definita "la foto più bella del weekend". Poco prima del fischio d’inizio della sfida di Upton Park, il tecnico del Chelsea si è divertito con una delle bolle di sapone che tradizionalmente accompagnano l’ingresso in campo della squadra di casa, con in sottofondo l'inno “I’m Forever Blowing Bubbles”.