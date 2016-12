MotoGP: Valentino Rossi nel segno di Simoncelli

11:10 - Al termine della gara della MotoGP a Sepang, Valentino Rossi ha reso omaggio a Marco Simoncelli. Sulla pista dove il pilota di Coriano perse la vita due anni fa, il "Dottore" ha preso una bandiera con il numero 58 di Sic e l'ha portata con sé durante il giro di rientro ai box. "Ho parlato con i suoi meccanici e i ragazzi del team Gresini, che mi hanno chiesto se potevo fare qualcosa di celebrativo per Marc. Speravo di salire sul podio e quindi avevo pensato ad una bandiera. Questo è il posto dove purtroppo è successo l'incidente ed evoca brutti ricordi... Purtroppo poi non sono salito sul podio, ma ho deciso di potare ugualmente la bandiera per il Sic", ha poi spiegato Rossi.