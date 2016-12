Mondiali pugilato: Russo show, è in finale

16:33 - Clemente Russo vola in finale ai Mondiali di pugilato di Almaty, in Kazakistan. Il campione di Marcianise batte ai punti l'azero Teymur Mammadov, così come aveva fatto nella storica semifinale olimpica di Londra, e torna dunque a giocarsi il titolo iridato dei pesi massimi dopo quello di Chicago, vinto nel 2007. Russo confeziona una prestazione esaltante, mix di classe ed intensità: l’ultimo ostacolo verso il trionfo è il russo Evgeny Tishchenko.

Delusione, invece, per gli altri due italiani: Valentino (pesi leggeri) e Cammarelle (+91 kg) si sono fermati in semifinale e hanno conquistato la medaglia di bronzo. Il 29enne di Marcianise è stato sconfitto ai punti con verdetto unanime dal brasiliano Robson Conceicao: 27-29, 27-29, 26-30. L’azzurro ha anche subito un warning nel corso della terza ripresa. Camerelle ha perso contro l'azero Medhizov e non sono mancate le polemiche.