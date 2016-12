Mondiali: Ferrari, dalla beffa alla gioia

20:38 - Dall'amarezza al riscatto. Vanessa Ferrari riesce a chiudere con il sorriso i Mondiali di ginnastica in corso di svolgimento ad Anversa in Belgio. La 22enne di Orzinuovi, beffata dalla giuria alla trave - quarta dopo il ricordo vinto dall'americana Simone Biles, passata dal quinto al terzo posto -, si è infatti presa la propria rivincita nel corpo libero, dove ha chiuso seconda e si è portata a casa una meritatissima medaglia d'argento. Sempre nella trave, quinta l’altra azzurra Carlotta Ferlito che paga un paio di sbilanciamenti sul montone e sulla serie di salti. Assegnate medaglie anche nel volteggio maschile con l'oro che è andato al campione in carica, il coreano Hak Yang (15.533). Argento all'americano Steven Legendre (15.249) e bronzo al britannico Kristian Thomas (15.233).