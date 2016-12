Moggi al veleno: "Al Milan dovrebbero licenziare i dirigenti"

17:43 - Come sempre, Luciano Moggi ne ha per tutti. La crisi del Milan però ha attirato particolarmente la sua attenzione. "Il Milan non è una squadra, i giocatori vanno per conto loro, quando si devono comprare centrocampisti si comprano delle mezze punte - ha detto l'ex dg della Juve a 'Falla Girare' su Radio Reporter - . Vanno avanti al buio. Non dovrebbero licenziare Allegri, ma chi ha fatto la squadra". Poi l'affondo su Balotelli: "Lo conosco da quando era ragazzino anche quando è andato all'estero. Qui, però, è peggiorato: gioca per conto suo, è sempre fuori tempo e aspetta sempre il pallone sui piedi ed è brutto per un attaccante. Raiola fomentatore? No, conosco Mino e lui incita i suoi giocatori. Il Milan non è più una collocazione buona, Balotelli non può far meglio tatticamente e può creare problemi al suo procuratore".