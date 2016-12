Mlb: i Red Sox vincono le World Series

13:48 - Festa grande a Boston per il trionfo dei Red Sox delle World Series 2013 di Mlb, torneo professionistico americano di baseball. I padroni di casa vincono 6-1 Gara 6 contro St. Louis, chiudendo la serie sul 4-2. Negli ultimi 10 anni è il terzo successo di Boston nelle World Series dopo quelli del 2004 e del 2007. Davanti al proprio pubblico allo stadio Fenway Park è però il primo dal 1918. La commozione è tanta nella capitale del Massachusetts e la dedica è d'obbligo nei confronti delle vittime dell'attentato alla maratona dello scorso 15 aprile. I Boston entrano sul diamante con la voglia di chiudere al più presto i conti e la gara si decide tra il terzo e il quarto inning con Shane Victorino, in grande spolvero, che porta a casa 3 punti preziosi che indirizzano il match.

Ottima anche la prova sul monte del pitcher John Lackey, che non concede praticamente nulla ai Cardinals. Mvp delle World Series è David Ortiz che, a fine incontro, si rivolge al pubblico del Fenway Park: "Boston, questo è per te. Ve lo meritate. Ne abbiamo passate tante quest'anno. Questo è per voi e per tutte le famiglie che hanno sofferto". Ortiz, soprannominato 'Big Papi', è anche l'unico giocatore presente nelle stagioni dei successi del 2004 e del 2007.