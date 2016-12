13:48 - "Al Milan è ritornata la serenità. Adriano Galliani resta al suo posto". Lo ha detto il presidente Silvio Berlusconi, che ieri in serata ha ricevuto l'amministratore delegato per parlare delle sue dimissioni. Proprio Berlusconi questa mattina avrebbe dovuto incontrare la squadra a Milanello, prima della trasferta a Catania, ma la visita è stata annullata per il maltempo.