Milan-Barça è il derby d'Europa

13:44 - Martedì sera a San Siro Milan e Barcellona si troveranno nuovamente di fronte per la settima volta negli ultimi 4 anni, ma anche se ormai per la frequenza con cui si gioca sembra una partita di campionato e anche se il fascino del Milan in Europa non è quello di qualche anno fa, questa sfida conserva un grandissimo prestigio: 11 Coppe dei Campioni, 9 Supercoppe europee e decine di altri titoli saranno sul prato di San Siro martedì sera. Alcuni di questi titoli le due squadre se li sono giocate in finali che hanno scritto la storia del calcio: nel 1989/90, dopo il pareggio del Camp Nou, nella sfida di San Siro un gol di Chicco Evani su punizione regalò al Milan la Supercoppa europea. Ma la vera pagina di storia del calcio il Milan la scrisse nella finale di Atene del 1994: dopo che Cruijff snobbò i rossoneri in modo arrogante, la squadra di Capello demolì i blaugrana 4-0 conquistando la Champions League. Da quel momento in poi i sorrisi sono stati prevalentemente catalani, come quando nel 2006 la squadra di Rijkaard vinse a Milano con gol di Giuly conquistando la finale poi vinta contro l'Arsenal, o come l'anno scorso, quando la "remuntada" dei blaugrana fece vivere al Camp Nou una notte da sogno. Ma la storia di questa gara l'hanno scritta soprattutto i grandi giocatori, da Messi a Shevchenko, da Van Basten a Guardiola. E molti sono stati i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, palloni d'oro come Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, grandi attaccanti come Ibrahimovic e Kluivert, centrocampisti del calibro di Albertini e Van Bommel, campioni del mondo come Zambrotta, ma anche bidoni come Reiziger e Bogarde, Dugarry o Bojan Kirkc. E anche SuperMario Balotelli, che da giovane fece un provino per entrare nella cantera blaugrana...