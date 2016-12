20:23 - Balotelli fenomeno anche in cucina. L'attaccante del Milan si è infatti cimentato ai fornelli dell'Hotel Vittoria di Brescia come testimonial d'eccezione dello show-cooking "Buon appetito" curato da Enrico Bonera. SuperMario non aveva mai cucinato prima, ma ha fatto una frittata e i casoncelli. ecco le immagini della performance (Foto tratte dal video di Teletutto)