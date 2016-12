Milan, Allegri: "Siamo in difficoltà, ma non sono preoccupato"

23:38 - Con la sconfitta in casa della Juventus, il Milan scende a -13 dalla Roma capolista. "Siamo in difficoltà - ammette Massimiliano Allegri -, lontani dalle prime tre. Qualcosa, io per primo, abbiamo sbagliato". Con i bianconeri sono arrivati altri tre gol subìti: "Se subiamo così tanto è impossibile vincere. Dobbiamo lavorare meglio in fase difensiva, dopo la sosta avrò rientri importanti". Nessuna preoccupazione però: "Rimaniamo calmi e ne usciremo".

Un punto in più della scorsa stagione non basta al tecnico rossonero per vedere il bicchiere mezzo pieno: "Se siamo in difficoltà è perché abbiamo sbagliato qualcosa - spiega Allegri a Premium Calcio -. Io sono il responsabile di questo. I numeri dicono che prendiamo di media due gol a partita e così è impossibile vincere. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, ma non sono preoccupato. C'è da restare calmi e valutare le cose per uscirne anche se siamo lontani dai primi tre". Allo Stadium ci sono diversi episodi da moviola su cui discutere, ma Allegri ne prende le distanze: "Non mi sono lamentato dell'arbitraggio, Rocchi ha fatto bene. Quello di Mexes non è assolutamente un pugno, ma non si è comportato bene. Da diversi mesi continuano a dire che ci danno un rigore a partita, poi ci sono volte in cui non ce ne danno di netti. Dico solo che quando ci sono vanno dati". Anche a Torino Matri non ha segnato: "Ha lavorato bene per la squadra, ma può far meglio. Ha una voglia matta di fare gol".