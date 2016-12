Mick Wallace: "Tifo Toro a Dublino"

16:09 - Altro che Juventus, "Il mio cuore è per il Toro". A fare chiarezza sulla sua fede calcistica è Mick Wallace, eccentrico deputato irlandese dalla folta criniera biondo-bianca. Ex allenatore, si è presentato in Parlamento con la maglia granata della squadra del cuore.

Sul suo sito ufficiale pubblica un lungo post dal titolo evocativo "Forza Toro", sottolineando: "Ho un abbonamento al secondo anello di curva Primavera e domenica sarò allo stadio a vedere Torino-Roma”. Wallace non manca -poi- di precisare: "Seguo ogni anno almeno 6 o 7 partite e quando mi trovo a Torino, vado a pranzo o a bere qualcosa al Caffe’ Rossini, in Corso Regina Margherita, un bar granata".

Trovando il tempo anche per salutare la sorella Mary che da 25 anni vive nella città della Mole. Grande tifoso del calcio italiano, segue gli azzurri anche nelle competizioni internazionali e nel tempo libero, ha persino fondato gli "Wexford Youths", che militano nella serie B irlandese. E come i più grandi supporter, al termine della lettera non poteva mancare un in bocca al lupo ai suoi: "Forza Toro! Mick".