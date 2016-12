Tgcom24 >

Mayweather è lo sportivo più ricco del 2013 con 66 milioni di euro 9 ottobre 2013

19:40 - Il suo nome è Floyd come quello del padre, ma tutti ormai lo chiamano Money Mayweather. Il motivo è chiaro, ogni suo incontro porta nelle casse del pugile di Grand Rapids una pioggia di milioni. Non a caso la prestigiosa rivista americana Sport Illustrated ha attribuito a Floyd Mayweather junior la corona di sportivo più ricco del 2013 con i suoi 66, 3 milioni di euro di ricavi, di cui la metà guadagnati nella sola sfida del settembre scorso col messicano Alvarez. Per Mayweather è una conferma dopo esser salito sul tetto del mondo anche nella classifica 2012. Nessuno sembra in grado di avvicinarlo, visto che la stella NBA LeBron James, segue il pugile a distanza siderale con i suoi 41,2 milioni di euro. I calciatori sono rappresentati sul podio da David Beckham, gratificato nel 2013 con 35,3 milioni di euro anche nella stagione del suo ritiro dal calcio dopo il titolo conquistato col Psg. A proposito di football, quello americano è rappresentato dalla medaglia di legno del Quarterback dei New Orleans Saints, Drew Brees con 34, 6 milioni. A ruota Kobe Bryant, Roger Federer, Fernando Alonso, Tiger Woods e l'altro golfista Phil Mickelson e in coda, poveri tra i ricchi, i paperoni del calcio europeo, Cristiano Ronaldo e Leo Messi, addirittura fuori dalla top ten con i suoi 26 milioni di euro.