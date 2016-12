12:56 - Divertente fuoriprogramma, con tanto di promessa hot, durante la trasmissione Supermax su Radio 2 per il sindaco di Roma Ignazio Marino. "Se la Roma vince lo scudetto mi spoglio...", ha detto il primo cittadino. "Ma ora non parliamone più, i tifosi sono scaramantici e si stanno già a grattare", ha aggiunto. Proprio nei giorni scorsi la Ferilli, protagonista dei festeggiamenti giallorossi nel 2001, aveva passato il testimone a Ilary Blasi, invitandola a fare altrettanto in caso di successo a fine stagione.