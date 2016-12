Tgcom24 >

Sport >

Maratona, la Straneo sempre protagonista: è quinta a New York 3 novembre 2013 Maratona, la Straneo sempre protagonista: è quinta a New York Da 8 anni un'italiana non arrivava tra le prime dieci nella corsa più famosa al mondo. Successo per la keniana Jeptoo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:28 - Protagonista voleva essere e protagonista è stata con un quinto posto a New York che ha confermato che Valeria Straneo può stare comodamente nell'èlite della maratona mondiale. Dopo l'argento di Mosca un'altra prova di carattere dell'alessandrina che ha chiuso in 2 ore 28 minuti e 22 secondi una gara condotta con intelligenza. Da 8 anni un'italiana non era tra le prime dieci a New York. Successo per la keniana Jeptoo davanti all'etiope Deba.