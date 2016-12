Maradona, che delusione all'Olimpico

23:45 - C'era anche Diego Armando Maradona all'Olimpico per il big match dell'ottava giornata. Il Pibe de Oro, al suo arrivo (in leggero ritardo), ha distolto l'attenzione della tribuna Monte Mario e dello stadio tutto dalla partita per alcuni minuti. Gran parte del pubblico in piedi ad applaudire, mentre lo spicchio di tifosi azzurri cantava a squarciagola per il suo idolo. Il Pibe de Oro ha seguito la gara in compagnia della figlia e della compagna 23enne, a fine primo tempo ha brindato con Pallotta, e poi ha abbandonato lo stadio qualche minuto prima del fischio finale visibilmente contrariato per il risultato del suo Napoli.