Liga: Barcellona a punteggio pieno, il Real Madrid batte il Levante al 94'

17:15 - Il Real Madrid soffre, va sotto, trova il pari e poi passa di nuovo in svantaggio. Alla fine però, tra il 90' e il 94', Morata e Ronaldo ribaltano il match in casa del Levante (terminato 2-3) e regalano ad Ancelotti tre punti preziosissimi. I Merengues rimangono comunque a -5 dal Barcellona, che batte in rimonta il Valladolid (4-1, doppietta di Sanchez) e conquista l'ottava vittoria in altrettante partite di Liga.

I Merengues, dunque, contro il Levante rischiano seriamente di subire la seconda sconfitta in otto giornate, ma alla fine si salvano. Diawara (57') sblocca la partita, poi pareggiata momentaneamente da Ramos (61'). A quattro minuti dal termine i padroni di casa tornano avanti con El Zhar (86'), ma Morata (90') e Cristiano Ronaldo (94') ribaltano il match all'ultimo respiro.

La squadra di Ancelotti rimane staccata di 5 punti dal Barcellona, che al Camp Nou strapazza 4-1 il Valladolid. Gli ospiti, in vantaggio con Guerra al 10' e raggiunti da Sanchez al 14', rimangono in partita per 45 minuti. Poi Xavi (52'), ancora Sanchez (64') e Neymar (70') chiudono i conti senza troppi problemi. Nelle altre gare del sabato, l'Elche supera 2-1 l'Espanyol mentre il Rayo Vallecano batte 1-0 la Real Sociedad e lascia all'Almeria l'ultimo posto in classifica.



Super Atletico Madrid, super Diego Costa. I Colchoneros infilano l'ottava vittoria consecutiva e restano a punteggio pieno in compagnia del Barcellona: 2-1 al Celta Vigo di Luis Enrique. La formazione di Simeone vola grazie a Diego Costa, l'attaccante che sta facendo meglio di Messi e Cristiano Ronaldo. Doppietta e dieci gol in stagione. Partita perfetta se non fosse stato per un rigore sbagliato. Di Nolito il gol della bandiera degli ospiti.