Le stelle della Champions sull'album Panini

11:26 - È in edicola 'Uefa Champions League 2013/'14', la nuova collezione di figurine Panini dedicata alla più prestigiosa competizione europea per club. La collezione è articolata in 630 figurine, di cui 70 in materiale olografico metal, da raccogliere in un album di 96 pagine. Vi sono rappresentate le 32 squadre partecipanti alla fase a gironi e tutti i loro giocatori. Tra le novità di questa edizione, le figurine doppie per ogni calciatore: una con la foto e un'altra con statistiche e dati anagrafici.