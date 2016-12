Le emozioni della decima giornata

10:08 - Gol, spettacolo e sorprese nel turno infrasettimanale di Serie A. A far più rumore è la clamorosa debacle casalinga del Cagliari, affondato dal Bologna 3-0, la partita più spettacolare invece è quella di Livorno, dove il Toro si fa rimontare dopo aver segnato due reti nei primi 8 minuti. Continua a volare il Verona (2-0 alla Samp) e continua a faticare il Sassuolo, battuto in casa dall'Udinese. Da segnalare anche le marcature di alcuni grandi evergreen del nostro campionato come Di Natale, Gilardino e Toni, per loro il tempo non sembra passare mai.