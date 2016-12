Le emozioni dell'ottava giornata

23:12 - Si comincia a pronunciare la parola crisi per descrivere il momento della Lazio: la squadra di Petkovic cade anche a Bergamo affondata dalle reti di Cigarini e Denis e si fa raggiungere in classifica dal Milan, altra grande sotto le aspettative. Sorride invece la Samp che trova la prima vittoria stagionale sul campo del Livorno (2-1) e abbandona l'ultimo posto in classifica, dove rimane tristemente il Bologna di Diamanti, che nonostante il gol del fantasista cade in trasferta col Sassuolo (Berardi e Floro Flores). Sorride anche l'altra metà di Genova che, trascinata da Gilardino (doppietta) batte il Chievo di Sannino, solo 4 punti in 8 partite per i veronesi. Chiude il pomeriggio lo spettacolo di Verona, dove Cacciatore (ancora lui!) porta in vantaggio i suoi, Parolo e Cassano ribaltano il risultato nel primo tempo e poi Jorginho trova il pari e il sorpasso dal dischetto per la squadra di Mandorlini, che continua a sorprendere.