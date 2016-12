Lazio e Viola si accontentano, noioso 0-0

10:05 - Lazio e Fiorentina risentono delle fatiche di Europa League e non vanno oltre lo 0-0 nella sfida dell'Olimpico. Petkovic, ancora senza Klose, si affida al colombiano Perea che nel primo tempo mette paura a Neto. Il portiere ospite si difende bene su un paio di conclusioni di Hernanes e, nella ripresa, sul tentativo di Floccari, ma davanti la Fiorentina non punge mai. Il risultato di parità aiuta la classifica: la Viola sale a 12, la Lazio a 11. Le fatiche di coppa (a Trebisonda e Dnipropetrovsk) hanno tolto smalto a due squadre ancora alla ricerca di una precisa identità. Squadre a cui la pausa farà benissimo e, soprattutto, consentirà di ritrovare quegli assetti definitivi accantonati a causa dei numerosi infortuni. La partita si accende un minimo nel finale, quando il forcing biancoceleste produce un'occasione a testa per Candreva (da fuori) e Floccari (sotto porta), ma il cuore non basta a evitare un pari quasi scritto, che interrompe la striscia ultrapositiva di sei vittorie consecutive fra le mura amiche (tre solo quest'anno). La Fiorentina invece ritrova il pareggio in trasferta dopo un'eternità, ma deve abbandonare il filotto di otto vittorie nelle ultime nove trasferte. Senza uomini ed energie, da una parte e dall'altra, lo 0-0 non è poi così male.