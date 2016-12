Lazio e Novara celebrano i 100 anni di Piola

12:50 - Lazio e Novara indosseranno una speciale maglia dedicata a Silvio Piola nelle prossime partite di campionato (con la Fiorentina i biancocelesti e con il Lanciano capoclassifica i piemontesi). L'indimenticabile attaccante della Nazionale il 29 settembre avrebbe compiuto 100 anni e le due società hanno deciso di omaggiare il più grande bomber italiano di sempre (290 reti) con una divisa speciale.

Piola esordisce in Serie A con la Pro Vercelli a soli 16 anni, nel febbraio 1930 sul campo del Bologna. Nei 4 anni in Piemonte colleziona 127 partite e 51 reti, ma attira l'attenzione della critica soprattutto per essere riuscito, unico nella storia, a segnare 4 reti in una partita in trasferta (Alessandria-Pro Vercelli 4-5). Nel '34, per strapparlo alla concorrenza di Ambrosiana e Torino, il segretario amministrativo del Partito Fascista, Giovanni Marinelli, ordina il trasferimento del giocatore a Roma (Piola stava svolgendo il servizio di leva a Cuorgnè), addirittura presso il Ministero degli Esteri. Alla Pro Vercelli vanno 200 mila lire. Nei 9 anni con la Lazio segna 159 gol in 243 partite e vince 2 volte il titolo di capocannoniere. Nel 1943, con il blocco dei campionati dovuto agli eventi bellici, Piola torna al Nord nel Torino FIAT, dove gioca con Mazzola, e l'anno successivo si trasferisce alla Juventus. Nel 1947 Piola è ritenuto prossimo al declino, mentre scalpita il giovane Giampiero Boniperti e così il trentaquattrenne attaccante si lascia convincere dal presidente del Novara Francescoli a trasferirsi in Serie B: "Cavaliere, si prenda un rivincita. Venga con noi a Novara, che tornerà subito in A". Il primo anno vince il campionato cadetto e nelle successive 6 stagioni salva il Novara dalla retrocessione a suon di gol. In totale saranno 349 in 635 partite. Silvio Piola ha il record di reti realizzate in Serie A (274), è il più grande marcatore di sempre della storia del Novara e di quella della Lazio e con la Nazionale ha vinto il Mondiale del 1938 segnando 2 reti nella finale contro l'Ungheria. Nel 2011 è stato inserito nella Hall of fame del calcio italiano.