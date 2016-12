Lady Bonucci contro i tifosi viola

15:42 - Fiorentina-Juventus non è una partita come le altre. Se poi lo svolgimento della gara si presta a forti emozioni, gli sfottò, anche pesanti, sono davvero dietro l'angolo. Sfottò che non sono però stati affatto digeriti da Martina Maccari, moglie del difensore bianconero Leonardo Bonucci. Davanti al negozio della signora infatti, alcuni tifosi gigliati avrebbero malamente apostrofato il marito ("stavolta se l'è presa nel c..o"). Forte la reazione su Twitter da parte della Maccari, che tuona: "Caro poveretto tifoso viola .. Sappi una cosa: la presa nel c..o di Bonucci di oggi non sarà mai grossa quanto quella che ti sei preso te dalla vita che stai a rosicare per invidia Nostra e della Nostra bellissima famiglia".Per poi chiosare durissima: "Ammazzati. E già che ci sono si ammazzassero anche tutti gli altri che fanno gli stessi pensieri tuoi dato che sono in parecchi!!!". La scoppola di ieri pomeriggio brucia ancora...