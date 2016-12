La vendetta di Wanda

16:55 - Il triangolo amoroso Wanda Nara-Maxi Lopez-Icardi è al centro dell'attenzione del gossip calcistico tanto in Italia quanto in Argentina, paese d'origine dei tre protagonisti. E proprio dal Sudamerica spunta una vecchia intervista della procace modella, che sembra poter chiarire quanto successo col giovane nerazzurro. Nel 2010, intervistata dalla rivista argentina 'Gente', una delle domande a cui rispose la Nara fu quella circa la reazione a possibili infedeltà del marito, una risposta che oggi appare come un presagio: "Se tuo marito ti tradisse, resteresti con lui per salvare la famiglia?" "No - rispose Wanda - aspetterei che mio figlio cresca e dopo mi vendicherei dove più gli fa male: in primo luogo, con un amico, e poi ricomincerei, perché sarebbe fuori dalla mia vita: il mio legale si prenderebbe molta cura di ciò". A buon intenditore...