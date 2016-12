La valanga Juve si abbatte sul Catania

22:45 - Straripante vittoria della Juventus nella decima giornata di Serie A. I bianconeri allo Juventus Stadium strapazzano la squadra di De Canio con due gol per tempo: apre le marcature il solito Vidal, raddoppia Pirlo pochi minuti dopo con una stupenda punizione, poi nella ripresa sono arrivati i sigilli di Tevez, ancora il migliore in campo dei suoi, e Bonucci, che invece fino al gol non aveva giocato benissimo. Juve a due punti dalla Roma capolista