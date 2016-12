La nuova villa di Messi è una "casa stadio"

18:01 - Un capolavoro architettonico, che ricorda uno stadio coperto. La "casa del calcio", che sorgerà a Barcellona, sarà la nuova abitazione del re del calcio, Lionel Messi. Più che una casa, un castello per per far sentire a proprio agio il quattro volte pallone d'oro. La struttura della villa monumentale è stata progettata dall’architetto iberico Luis de Garrido, che ha seguito le precise direttive dell’inquilino… Vista dall’alto, l’area edificata è molto simile a un campo di calcio sul quale è adagiato – come la palla sul dischetto del rigore – lo stabile di forma circolare, in tutto simile a uno stadio, ma senza le curve... La "casa stadio" si completa di una piscina, che circonda quasi tutto l'edificio, e di una installazione di pannelli solari estraibili che si ispira al numero 10. Foto Ciudad.com