La moviola dell'ottava giornata di Serie A

23:52 - TORINO-INTER, ARBITRO DOVERI

Paparesta commenta così gli episodi dubbi del match: "L'episodio cruciale del primo tempo al 5', quando Handanovic interviene fallosamente su Cerci: la palla viene messa al centro, l'attaccante del Torino anticipa il portiere nerazzurro che non può far altro che scontrarsi con lui. L'arbitro inizialmente concede la rimessa dal fondo, poi l'arbitro addizionale gli segnala il calcio di rigore che a mio giudizio c'era. La chiara occasione da rete è difficile da configurare perché Cerci nel momento in cui gioca il pallone non può più recuperarlo, quindi era più da ammonizione che da espulsione il fallo di Handanovic. Però era molto difficile da giudicare".

FIORENTINA-JUVENTUS, ARBITRO RIZZOLI

Diversi episodi sotto la lente di Paparesta: al 15' c'è un brutto fallo di Aquilani ai danni di Bonucci. Rizzoli, che è un arbitro internazionale, avrebbe sicuramente estratto il cartellino rosso in Champions League. Al Franchi si è limitato al giallo, ma l'intervento a forbice avrebbe meritato una sanzione peggiore. Al 37' rigore per la Juve per fallo su Tevez di Gonzalo Rodriguez. Secono Paparesta, la decisione di Rizzoli è giusta. Addirittura c'è un "raddoppio" dell'infrazione di Pizarro che impatta col ginocchio dell'attaccante bianconero. C'è anche il penalty concesso nel secondo tempo alla Fiorentina per l'intervento di Asamoah su Mati Fernandez. Il fiorentino è più veloce dell'avversario, il contatto è sul polpaccio. Anche in questo caso Rizzoli, aiutato da Calvarese, ha deciso bene. Anche Barzagli, collegato in diretta, conferma l'impressione di Paparesta: l'intervento è da rigore.

VERONA-PARMA, ARBITRO MARIANI

Tutti giusti i rigori concessi da Mariani, esordiente, che ha diretto molto bene. Ha concesso un ottimo vantaggio in occasione dell'1-1 del Parma: c'è un fallo netto di Gonzalez su Cassano, il direttore di gara fa continuare, con grande lucidità, favorendo l'inserimento di Parolo che ha la possibilità di concludere felicimente in porta.

MILAN-UDINESE, ARBITRO GUIDA

Era da rosso, secondo Cesari, il fallo commesso da Pinzi su Birsa al 20' del primo tempo. Il giocatore dell'Udinese è intervenuto da dietro e a gamba alta vicino alla coscia del milanista, senza avere alcuna possibilità di prendere la palla, finendo per essere soltanto ammonito dopo il vantaggio concesso da Guida. Errore dell'arbitro, che non lo ha espulso: era da rosso diretto.

CAGLIARI-CATANIA, ARBITRO GIACOMELLI

Il rigore del 40' del primo tempo assegnato al Cagliari, e poi sbagliato da Ibarbo, non era da assegnare. Secondo Cesari, infatti, il fallo di Legrottaglie, giustamente espulso perché interrompe una chiara occasione da rete, avviene però qualche centimetro al di fuori dell'area. L'arbitro Giacomelli, quindi, prende un abbaglio. Non sbaglia, invece, quando in precedenza non concede un penalty sempre dopo un contrasto tra Ibarbo e Legrottaglie. L'attaccante rossoblù, infatti, punta il piede nel terreno da solo prima di lasciarsi cadere.