17:25 - I bianconeri conquistano New York: "La Juve rappresenta da sempre l'eccellenza di Torino e da sempre ne ha portato il nome in giro per il mondo", scrive il sito del club. Da qualche giorno i giocatori bianconeri, in trionfo con l'ultimo scudetto, campeggiano su uno dei celebri maxischermi di Times Square e rappresentano la città Torino in un'iniziativa legata all'arte contemporanea.