La fiamma olimpica nello Spazio

11:49 - Viaggerà anche nello spazio aperto, portata da cosmonauti tedofori, la torcia olimpica dei prossimi giochi invernali che si terranno a Sochi in Russia dal 7 al 23 febbraio 2014. A portarla sulla Stazione Spaziale Internazionale l'equipaggio della Soyuz TMA-11M, che è decollato il 7 novembre dalla base russa di Baikonur, nel Kazakhstan. Il 9 novembre per la fiamma olimpica è in programma un passeggiata spaziale e due giorni più tardi verrà riportata sulla Terra per rimetterla nelle mani degli organizzatori dei Giochi. Un tragitto non indifferente che in 4 giorni porterà la torcia a compiere il giro della Terra una sessantina di volte circa. Dell'equipaggio della capsula Soyuz che rientrerà a Terra, farà parte anche l'astronauta italiano Luca Parmitano. Questa sarà la terza volta nello spazio per la torcia olimpica. Sia nel 1996 per i giochi olimpici di Atlanta sia nel 2000 per quelli di Sydney, infatti, gli astronauti dello shuttle della Nasa portarono con loro le torce delle rispettive Olimpiadi che però, in quelle occasioni, non furono fatte uscire nello spazio aperto.