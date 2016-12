L'Argentina "convoca" Papa Francesco

17:53 - Il canale sportivo argentino TyC Sports ha realizzato uno spot pubblicitario per il prossimo Mondiale brasiliano. Si tratta di un montaggio di alcune partite storiche della nazionale argentina alternate a quelle della visita di Papa Francesco (argentino e grande tifoso del San Lorenzo) a Rio de Janeiro lo scorso 22 luglio, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù della Chiesa cattolica. Grazie al montaggio, le parole di Papa Francesco sembrano rivolte direttamente ai giocatori dell'Argentina.

Questo il discorso del Pontefice: "Il Signore oggi vi chiama. A te, a te, a te, a te. A ciascuno".

"Ci chiede di essere i suoi discepoli che giochiamo nella sua squadra".

"Non siamo mai soli, nelle buone e nelle cattive. So che voi puntate in alto, non abbiate paura".

"I carioca sanno "accogliere" bene..."

"Quei cristiani sono solo fighette. Ho pensato a tre immagini. Tre".

"Voi due, che avete il futuro"

"Voglio che si giochi avanti. Curate gli estremi che qui dentro ci sarà casino. Mi aspetto guai".

"Siate protagonisti, giocate avanti, calciate avanti".

"Il Papa è con voi"

E il video si chiude con la frase: "Se un argentino ha fatto questo in Brasile, immagina 23"...