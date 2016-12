L'arbitro perde la testa, calci e pugni ai giocatori

12:31 - Scena incredibile su un campo di calcio del Kuwait nel corso della gara tra Al Arabi e Al Naser. L’arbitro, Saad Al Fadhli, ha letteralmente perso il controllo e ha aggredito due giocatori prendendoli a calci e pugni. La partita, fin lì piuttosto tranquilla, si scalda improvvisamente quando il direttore di gara assegna un dubbio calcio di rigore: i giocatori della squadra in difesa accerchiano il fischietto per avere spiegazioni, ma Al Fadhli mal sopporta le proteste e assesta un pugno in pieno volto a un giocatore, che cade. Poco dopo, calcione a un altro giocatore e, come se non bastasse, cartellino rosso per entrambi. Ma non è finita qui: l'arbitro espelle anche l'allenatore, poi il rigore viene trasformato e, al momento di riprendere il gioco da metà campo, un altro giocatore calcia il pallone contro il direttore di gara. Rosso anche per lui...